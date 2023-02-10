前副總統陳建仁接棒行政院長蘇貞昌籌組「溫柔堅韌」內閣，副手為前桃園市長鄭文燦。據最新民調顯示，35%民眾表示滿意這次的內閣改組，不過也有31%民眾不滿意。特別的是「無意見」者竟也有3成以上，令人意外。

陳內閣上任之際，蔡英文曾交付四項任務，其中包括提升國家基礎建設、推動六大核心戰略產業、盤整防疫措施、檢討社會照顧體系。然而，內閣名單公布後，有近8成、29位是蘇內閣留任，遭外界批評是新瓶裝舊酒，而且是「敗選者聯盟」「派系分贓」，內閣改組就像七拼八湊的拼裝車。

據《TVBS》今(10)日公布的最新民調顯示，有42%民眾認為陳建仁適合當閣揆，另有21%認為不適合。對於內閣改組，有35%民眾表示滿意，也有31%不滿意，值得注意的是，竟有近33%沒意見。

進一步與政黨傾向交叉分析顯示，民進黨認同者當中，71%滿意內閣改組；國民黨認同者當中，僅18%滿意，58%不滿意；此外，民眾黨認同者當中，有25%表示滿意，55%表示不滿意。

該調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於112年2月6日至2月9日晚間18時30分至22時，共接觸1493位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為322位，拒訪率21.6%，最後成功訪問有效樣本1171位（市話584、手機587），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.9個百分點以內。