吳瓊華表示，大肚山許多民眾及學生向他反映，若要到嶺東、南屯甚至烏日辦事、讀書等，沒有公車可以直達。（潘虹恩攝）

台中市議員吳瓊華10日邀集交通局、業者一同會勘，盼能爭取323路公車延駛嶺東科大周遭；交通局表示，目前評估有延駛必要，預計最快3月可以通過實施。（潘虹恩攝）

台中市大肚區並無公車路線直達南屯，串聯2地，當地居民要至南屯辦事或是學子就讀嶺東科技大學通勤都相當不便，台中市議員吳瓊華10日邀集交通局、業者一同會勘，盼能爭取323路公車延駛嶺東科大周遭；交通局表示，目前評估有延駛必要，將加速進行相關程序，預計最快3月可以通過實施。

吳瓊華表示，大肚山許多民眾及學生向他反映，若要到嶺東、南屯甚至烏日辦事、讀書等，沒有公車可以直達，目前行經大肚區的公車路線中，323路公車的終點站就在台中區監理站，差一點路程即可銜接南屯嶺東周遭，因此邀集交通局及業者一同會勘，研擬路線是否能延駛。

吳瓊華指出，323路公車相當方便，可以讓大肚、南屯居民銜接此區塊重要站點，譬如台中區監理站、台中榮總等，一路行駛至市區建國市場，可以說台灣大道的精華區323路都有經過，相信未來對當地居民往來通勤有益。

大肚區瑞井里里長洪忠祿指出，目前當地僅有290路公車通往南屯，323路公車能延伸到嶺東，對山上居民來說相當方便、上學也安全，希望盡快延伸，但希望不要影響到公車原定發車時間；另，由於台中區監理站公車等候區候車民眾多盼交通局能研議在此地設立公車候車亭。

業者表示，323路公車目前就是民眾搭乘的熱門路線，常於上下學時客滿，今日會勘評估延駛並無困難，待通車後，將會行經望高寮等地，若民眾晚間想要看夜景也可搭乘公車，交通上會更安全，會盡快進行審議、調整。

交通局人員也表示，經各單位討論，評估323路公車有延駛必要，業者也樂意配合，接下來會加速進行相關程序，若業者人力車輛準備都沒問題，預計最快可在3月通過施行；至於設置候車亭將進行後續評估再辦理會勘。