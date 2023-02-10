新北市蘆洲警分局派出所警員昨（9）日晚間臨檢時，發現3人群聚抽菸，上前盤查時，發現其中1名男子看見警察便躲在車後，行為十分詭異，警員仔細一看，發現這名男子褲襠異常腫脹，上前盤查後，發現他竟在褲襠內藏了1大包用夾鏈袋裝的K他命，另外3人丟棄的菸蒂也有K他命反應，因此將3人一併帶回派出所偵訊，並依毒品罪嫌移送。

警方表示，昨晚9時許巡邏時，在蘆洲中正路某停車場發現3名男子聚集抽菸，警方上前關心盤查，結果其中1人看見警方，便立刻躲到車後，詭異的行徑立刻引起警方注意，警方先發現3人丟棄的菸蒂有三級毒品K他命反應，隨後又察覺躲在車後的男子，褲襠處異常腫脹，因此對他盤查、搜身，結果搜出1大包K他命，警方遂將3人當場逮補。

警方在男子褲襠搜出一大包由15個夾鏈袋分裝的K他命。（警方提供）

警方從男子身上查扣的1大包K他命總重35.7公克，並用15個夾鏈袋分裝，嫌犯供稱是自己施用，但警方認為只是推託之詞，持有的數量並非常見樣態，除依毒品罪嫌移送外，也會持續加強溯源，清查毒品來源。

警方表示，為保護國民的身體健康，積極執行「清源專案 2.0」計畫，進行清查布建，打擊黑幫、查緝毒品，找出製毒工廠等，展現強化治安決心染上毒品將一輩子為毒所困，吸毒等於是自殺行為，切勿踏上吸毒不歸路。

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