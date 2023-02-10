法國總統馬克宏10日表示，法國在未來幾周內沒有援助烏克蘭戰機的計畫，但不排除未來會援助的選項。
馬克宏解釋說，烏克蘭軍隊不熟悉法國飛機，可能需要幾個月才能訓練他們，所以法國選擇專注於其他更緊迫的需求。
馬克宏說，戰機不可能在未來幾周內交付，因為烏克蘭飛行員不熟悉的飛機需要時間進行訓練、交付和訓練。 所以我不排除它。
馬克宏10日在歐盟峰會結束後向媒體表示，很明顯火炮將能讓（烏軍）地面進攻並守住防線。在與俄羅斯的鬥爭中，盟友必須優先考慮以最有用和最快的裝備，幫助烏克蘭實現其最終目標。
法國總統馬克宏10日表示，法國在未來幾周內沒有援助烏克蘭戰機的計畫，但不排除未來會援助的選項。
馬克宏解釋說，烏克蘭軍隊不熟悉法國飛機，可能需要幾個月才能訓練他們，所以法國選擇專注於其他更緊迫的需求。
馬克宏說，戰機不可能在未來幾周內交付，因為烏克蘭飛行員不熟悉的飛機需要時間進行訓練、交付和訓練。 所以我不排除它。
馬克宏10日在歐盟峰會結束後向媒體表示，很明顯火炮將能讓（烏軍）地面進攻並守住防線。在與俄羅斯的鬥爭中，盟友必須優先考慮以最有用和最快的裝備，幫助烏克蘭實現其最終目標。
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