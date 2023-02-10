台灣自來水公司配合桃市府新建工程處辦理桃園市中壢區中原營區區段徵收管線銜接工程，今公告停水時間，周邊地區將於16日晚間9時至17日上午8時進行施工停水，附近約1300戶受影響，提醒民眾預先儲水備用。

桃市府經發局表示，中壢中原營區區段徵收管線銜接工程，預計於16日晚間9時起至17日上午8時止進行施工停水。停水區域包括仁義里中華路二段單號側（中華路二段367巷至延平路）、忠義里忠義路、忠信路、普忠路（中華路二段至鐵路平交道）、中華路一段至二段單號側（中華路一段619巷至二段367巷）、中華路二段雙號側（南園路至中園路）、南園號2-16與2-20號。

這次施工停水時間共11小時，約1300戶受影響，經發局提醒民眾預先於停水前6小時儲水，並節約用水，同時避免在停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲，停水期間應關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。

恢復供水後若仍無水可用，可通知自來水公司或經發局處理，如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免費專線1910，或向里長洽詢，相關停復水資訊可上自來水公司網站查詢。