因應企業推動淨零轉型需求，經濟部加工出口區管理處高雄分處10日與義守大學、金屬中心合辧「科技產業園區淨零排放升級轉型參訪交流活動」，媒合企業參訪臺中軟體園區「5G AIoT體驗基地」，促進產業交流與跨域合作機會。

臺灣數位企業總會陳來助理事長以雙軸以及數位應用轉型分享與探討產業問題。(加工出口區管理處高雄分處提供)

高雄分處表示，「淨零排放」已是國際2050年重點目標，各國皆積極為此規劃策略、制訂法律，媒合前鎮科技產業園區內廠商如高雄晶傑達、凱銳光電、華新、威日光電、台虹綠電、雷科、台糖等企業，有推動淨零轉型需求，參訪臺中軟體園區「5G AIoT體驗基地」。

不僅透過深度融合資訊科技(IT)＋操作科技(OT)＋通訊科技(CT)等方式，數據驅動企業加值場域、智慧廠區場域、機加工場域等從自動化走向智慧化的智慧製造生態系示範場域，拓展產業智能應用思考；臺中軟體園區亦提供產業一站式服務開放產業蒞臨參訪與體驗，協助廠商了解智慧工廠解決方案的樣貌，發掘內部智慧化轉型契機，並促進產業交流與跨域合作機會。

此外，本交流會議邀請臺灣數位企業總會陳來助理事長與鼎新電腦專業顧問，以雙軸以及數位應用轉型，一同分享與探討產業問題外，並將同時就產業現況與趨勢等，共同進行交流與互動，透過相關參訪與交流，可激發公司未來經營思考上，更多元且具效益之推動方向。

高雄分處指出，將介接計畫資源及導入專家顧問輔導團，協助區內企業實現「淨零轉型」之願景，共同為企業永續經營打下長治久安的基礎，化危機為轉機並掌握商機，期許環境及產業發展雙贏。(記者張雅雲/高雄報導)