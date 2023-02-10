電子權值股今有台積電力挺大盤跌幅有守，台積電收漲0.93%、報在545元；聯電(2303)震盪收漲0.59%；鴻海(2317)盤中股價最高達102元、終場收漲0.5%；大立光(3008)開高走高，一度大漲逾3%，最高來到2290元，創下今年來新高價，驚險奪回股王寶座，終場收漲2.04%、報2255元；信驊(5274)收跌0.22%至2225元。

MSCI明晟今公布最新一季度調整，台股在本次MSCI調整權重中，在「MSCI全球新興市場指數」權重為13.97%維持不變，其中，全球標準型指數成分股台股並無新增或刪除，全球小型指數則新增10檔，相關個股調整預計提前於24日收盤後生效，八方雲集(2375)攻上漲停。

由於本次MSCI全球小型指數中並未見到IC設計類股，就連先前呼聲高的創意(3443)也意外未入榜，股價跌約1%，使得今日IC設計股猶如洩了氣的皮球，指標股聯發科(2454)開低震盪下挫逾1%，股價最低達739元，M31(6643)、祥碩(5269)重挫逾4%，晶心科(6533)跌約2.5%、瑞昱(2379)跌逾1%。

台股明顯輪動，AI概念漲多拉回，軍工概念則震盪激烈，雷虎(8033)攻上漲停，精剛(1584)、八貫(1342)均開高後震盪劇烈，八貫更一度攻上漲停，漲幅收斂至1.76%，精剛也漲逾1%。

航運股今成弱勢指標，運輸指數破季線位置，貨櫃三雄長榮(2603)收跌逾2%，陽明(2609)、萬海(2615)分別收跌1.78%、1.82%。

分析師表示。台股加權指數仍維持向上楔型之趨勢，中線居高思危，技術面滿足點16200-16300點，目前基本面仍不足以支撐漲勢，高出低進，萬六以上建議減碼。以目前籌碼來看，台股將以盤堅向上格局進行整理，指數短線漲勢慣性可望延續，需要補量才能續攻，操作建議以短打為主，下周聚焦美國CPI公布。