台北市長蔣萬安臉書粉專將前市長柯文哲的太太陳佩琪醫師標記成藝人陳珮騏，民進黨台北市議員顏若芳說，蔣萬安想透過台北燈會作為自己政治公關秀，來討好柯文哲，沒想到反而弄巧成拙，「蔣市長，可以上緊發條嗎！」

顏若芳指出，「佩琪、珮騏，傻傻分不清楚」，可以看出蔣萬安團隊連前市長夫人的名字都不清楚，還想討好柯文哲前市長，可以認真一點嗎？

她說，昨天柯文哲被迫換妻貼文，吸引許多網友朝聖，蔣萬安想透過台北燈會作為自己政治公關秀，來討好柯文哲，沒想到反而弄巧成拙。

顏若芳指出，首先，標記錯誤後，雖然小編有修正，但是身為市府發言人的羅旺哲居然過了10幾個小時才給回應，怎麼沒有跟著小編同步做出修正？如果發言人無法第一時間給出回應和道歉，那請問也剛剛好昨日亮相們的副發言人群們在做什麼呢？怎麼都沒有人在第一時間給回應？才剛上任的市府團隊已經開始偷懶了嗎？

顏若芳接著表示，蔣萬安是不是身為市長後就對自己粉專的狀況不關心呢？小編要發文前，市長或團隊都不用看一下？政治人物的粉專不僅僅是自己的粉專，更是市民朋友們可以了解最新動向、政策方向的溝通管道，「蔣市長，可以上緊發條嗎！」