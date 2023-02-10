「龍月Big Dragon The Series 1st. Fan Meeting」福利圖。（D.SHOW提供）

泰國BL劇《龍月》一開播就祭出超激情床戰畫面，重口味劇情，炸出高收視，也讓領銜主演的新生代男星Bank Mondop Heamtan（Bank）與Mos Panuwat Sopradit（Mos）爆紅。2人戲裡粉紅泡泡令人看了臉紅心跳，戲外也經常在社群平台上發出彼此合照和影片，濃濃CP感可說是閃瞎眾粉，他們也將於3月10日來台舉辦海外首場見面會，令劇迷超驚喜。

《龍月》改編自高人氣同名網路小說，由新生代男星Bank與Mos擔綱主演，2位鮮肉宣布3月將來台舉辦粉絲見面會，除了將大秀好歌藝外，現場也會有Q＆A以及小遊戲。還祭出誠意滿滿的寵粉福利，不但有「HI TOUCH擊掌」、「粉絲合照」、「限定小卡」，購買VIP全區票還加碼「簽名海報」、「獨家安可場」，更有2大男主角「雙人拍立得」的抽獎機會，想與Bank和Mos近距離互動的台灣粉絲千萬不要錯過。

「龍月Big Dragon The Series 1st. Fan Meeting」於3月10日（五）晚間7點於Legacy Taipei傳音樂展演空間舉辦，門票將於2月19日下午1點19分於全台ibon機台及網站開賣，票價：$6800／ $4500／ $3000全區對號入座，詳細粉絲福利及見面會注意事項，請見「D.SHOW Taiwan」官方臉書。