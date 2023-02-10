香港特首李家超率領特區代表團出訪中東的行程已接近尾聲，今日在杜拜開記者會總結中東之行。他表示當度過冬季流感風險後，會積極考慮撤銷口罩令。

李家超在總結中東之行時，被問及在中東多日無須配戴口罩，香港何時撤銷口罩令。他指每個地方針對疫情的階段都不一樣，香港現只有口罩令，重申保留原因為防範對香港有高風險的冬季流感，加上對世界開放及與通關後人流增加，亦會增加感染風險。

他重申目標是取消口罩令，會聽取專家及衛生局意見，而不同專家有不同意見及時間表；撤銷原則是渡過流感高峰，會積極考慮撤銷口罩令。