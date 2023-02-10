閒置的北港糖廠現況。（周麗蘭攝）

北港糖廠戶外未來將改造為彩糖廣場，圖為示意圖。（周麗蘭翻攝）

「北港糖廠鐵道地景文化空間營造計畫」及「糖鐵觀光綠廊空間營造暨觀光導覽設施建設計畫」獲觀光局補助2.2億元，今日舉行軟硬體聯合開工典禮。（周麗蘭攝）

「北港糖廠鐵道地景文化空間營造計畫」獲觀光局補助經費1億元，縣府代管11公頃內的糖業生產設施、倉庫群、鐵道地景、辦公室、宿舍、集會堂等將塑造重生，10日舉行開工典禮。縣長張麗善表示，把北港的宗教文化融入糖業、地方產業文化刻不容緩，將帶動雲林的觀光經濟發展。

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處長陳煜川表示，雲林縣政府把北港糖廠當作觀光亮點，去年提出競爭型計畫，觀光局非常高興能看到地方政府提出這樣的整體計畫，感受得到雲林發展觀光強烈的企圖心，未來串聯為廊道後，就可結合管理處的海線資源。

陳煜川表示，宗教文化、在地產業糖廠文化結合口湖溼地的營造對雲林來說不只縱向觀光景點連結而已，橫向更有深度及文化底蘊，雲嘉南管理處一定會充分配合雲林縣府把遊客留下來，讓地方獲益，使雲林外出遊子回來創業。

縣長張麗善表示，雲林縣府向觀光局爭取2.2億元「雲西文化觀光遊憩廊帶營造計畫」，其中「北港糖廠鐵道地景文化空間營造計畫」1億元、「糖鐵觀光綠廊空間營造暨觀光導覽設施建設計畫」總經費2800萬元，北港糖廠活化終於可以啟動了，軟硬體一起做，文化藝術將帶動地方發展，創造文化觀光經濟。

雲縣府指出，北港糖廠鐵道地景文化空間營造計畫將施作入口服務中心區、鳴日戶外鐵道展示區、方糖水道廣場、彩糖廣場、圓滿園秘境花園、追風綠地區、蔗邊走走地景入口區，賦予北港糖廠環境教育以及遊憩經濟機能，讓歷史資產再生轉換。

「糖鐵觀光綠廊空間營造暨觀光導覽設施建設計畫」，範圍是從北港糖廠至水林顏思齊故事館的舊糖鐵五分車路線，將把北港糖廠、164滯洪池、土間厝車站、顏思齊故事館以糖鐵綠廊道串聯，並建置識別系統與導覽設施，帶領遊客從北港玩到水林。