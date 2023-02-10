高金素梅說，羅智強參選大安區立委，她雙手贊同，而且非常高興，因為羅智強是她看過最無私、最有度量的政治人物。（李奇叡攝）

前台北市議員羅智強今上午召開記者會，正式宣布參選台北市大安區立委，並邀請立委高金素梅擔任競選榮譽主委。他強調，參選大安區立委是他的決定，開弓沒有回頭箭，希望進到國會以後，可以為大安區爭取更多的建設、預算，會延續他過去在大安區的服務，當一個有戰力、有理想、能堅持、能奮鬥的立委，「要選就選最強的」。

羅智強今上午在立委高金素梅以及議員楊植斗、蔡宗豪、陳芳盈、梁為超等各地子弟兵陪同下，召開記者會，打出「大安有智強，國會有高牆」的口號，宣布爭取大安區立委提名，並由高金素梅擔任競選榮譽主委。他指出，人生有一半都在大安、文山度過，當然要選大安區，而經過這一個多月的請益，更確立了要在自己民意出發地大安區參選立委，若大家認同他是一位有戰力的政治人物，請大家支持他進入立院。

羅智強表示，高金素梅是最無私的政治人物，戰力有目共睹，若未來他成功進入立法院，有信心和高金素梅在立院攜手，發揮加乘戰力。高金素梅則說，與其說是榮譽主委，不如說她是戰鬥夥伴，這一年多不管是公投或選舉，她和羅智強都為彼此的子弟兵、盟友、全國政策一同攜手努力戰鬥。

高金素梅說，羅智強參選大安區立委，她雙手贊同，而且非常高興，因為羅智強是她看過最無私、最有度量的政治人物。她痛批，這幾年民進黨立委彷若嚴謹的投票部隊，只要黨說什麼、蔡總統說什麼，都昧著良心投票，而立法院是多數制，所以有戰力、有良心、有道德良知的代議士能夠到立法院，是一件好事。

羅智強透露，自己昨天有和國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹通電話，兩人聊得非常愉快，他也由衷地感謝要他出戰艱困選區的聲音，這是對他的看重，但若他選擇艱困選區，大安區的居民又會怎麼看他？他也和要他「不要當失了根的浮萍」的前立委蔡正元通話，了解到蔡非常心疼他，也希望他好好地延續他的服務。

羅智強強調，自己是大安、文山的市議員，若他不是大安、文山的議員就到此參選，有些意見就有點道理，但他既然是大安、文山的議員，那為什麼不能在大安區選立委呢？這既是他的自由意志，更重要的是他對這個選區有所責任，「魚與熊掌不能兼得」。

羅智強喊出3項政見，首先就是要深耕服務，爭取大安區的建設；第二個就是要建立問責機制，因為在民進黨執政下，有些監督力量幾乎殘廢，像是NCC已經變成箝制言論自由的東廠；最後就是他希望能夠結合過去空戰議題的力量，和高金素梅「高強聯手」，為政黨輪替出一份力量，在參選立委的過程當中，積極扮演推動議題的角色。

羅智強也提及，初選制度的設計困難萬分，還是給黨主席朱立倫一點時間，當然這段時間大家有討論到世代交替的議題，但他的原則很簡單，就是要選最強的，選會贏的，這是政黨在提名候選人時的責任。