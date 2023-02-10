大馬政府10日表示，2022年平均GDP高達8.7%，是2000年以來最高。至於在去年最後1季裡，馬來西亞經濟成長則是年增7%，也是優於預期，但卻較第3季季減2.6%，原因是政府景氣刺激計畫慢慢接近尾聲。

放眼2023年，礙於大馬利率迄今已上調100個基本點，故全年GDP平均增幅大概只有4%左右。馬來西亞央行指出，受到外部影響不利當地經濟成長，但尚不至於出現衰退現象。

在連續16個月都保持雙位數成長之後，大馬2022年12月出口增近6%，不僅低於預期且是大幅趨緩。至於整體通膨與核心通膨，今年應不太會再向上攀升，但還是預估會維持在較高檔位置。

大馬興業銀行（RHB）在此數據公布之前指出，內需市場可望在今年推升經濟成長。已連續14年都是大馬最大貿易夥伴的中國大陸，預估下半年經濟可復甦，屆時馬來西亞也可能搭上成長順風車。

英國巴克萊銀行估計，2023年大馬製造業成長將趨緩，但在國際觀光客來訪挹注下，服務業應會有比較顯著的反彈表現，尤其是中國大陸重新開放，陸客也可出國的情況下。

為抑制通膨，去年連續4次升息的大馬央行表示，還是以不阻礙經濟成長的寬鬆貨幣政策為主。另外，馬來西亞總理安華，也將在兩周內公布2023年政府預算計畫，包括GDP新預估值以及與日俱增的國家主權債信等項目。