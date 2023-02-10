經濟部智慧局公布111年專利申請及公告發證統計排序，在發明、新型、設計三種專利申請方面，本國人由台積電的以1,534件七度居冠，外國人由應用材料的首次榮登榜首；三種專利獲證方面，由台積電1196件及高通573件分居本國人及外國人之首。值得一提的是，本國人百大三種專利申請持續5年正成長，且台積電七度居冠。

數據指出，本國人三種專利前十大集中在半導體、顯示器及資通訊產業。其中，台積電專利申請1,534件，自105年起穩居首位；其次為宏碁(2353)的530件、友達(2409)的505件。聯發科(2454)的412件亦以年增58%創近3年新高。南亞科(2408)的371件、群創(3481)的336件，其申請量雙雙刷新近10年以來最高紀錄。

111年外國三種專利百大申請14,556件，年增3%，主要因發明專利(13,069件、占比90%)成長6%，新型專利(181件)亦上升22%。