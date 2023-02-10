為迎接2月14日西洋情人節，桃園市民政局結合桃園大廟景福宮，凡2月14日當日至桃園市各區戶政事務所辦理結婚登記之新人，即贈經桃園景福宮祈福加持之註生娘娘助孕皮革鑰匙圈或平安符，各戶所也加碼贈送不同精美小禮物，截至2月10日中午，各戶所已有百對新人預約情人節辧理結婚登記。

民政局長劉思遠與景福宮副主委陳正忠、蘇家明2月10日於景福宮進行「註生娘娘助孕皮革鑰匙圈」祈福加持儀式，將14日當日透過各戶所分送給當日辦理結婚登記之新人。

劉思遠表示，景福宮在桃園已有270幾年歷史，香火鼎盛，是地方信仰的中心，經景福宮加持過「註生娘娘助孕皮革鑰匙圈」，必能保祐新人達成所願，也感謝景福宮除了贊助「註生娘娘助孕皮革鑰匙圈」，亦提供紀念酒及發財樹、金鏟子等精美祝孕禮物供本次活動抽奬，只要於桃園市政府民政局臉書粉絲專頁「桃園民政好厝邊」按讚、追踪、留言加分享tag2位朋友，就可參加抽奬。

景福宮主委簡征潭表示，景福宮是在地人口中的「大廟」，主祀神明為開漳聖王，配祀之註生娘娘亦非常靈驗，景福宮也希望為現在少子化的現象盡一份心力，「景福」就是「大福」，有很大福氣之意，希望將大大的福氣送給新人，並祝早生貴子，一生平安。

桃園市各戶所當日皆有辧理西洋情人節結婚慶賀活動，詳細內容可上民政局fb「桃園民政好厝邊」粉絲專頁查詢，或向各戶所洽詢。各戶所亦精心佈置結婚拍照專區，歡迎民眾辦理結婚登記時，可拍照紀念，留下甜蜜的回憶。