賀眾企業捐贈500萬元予財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會，並發放每位受助學生3600元「年節助學金」共1403人受惠；今天（10日）基金會舉辦「賀眾寒冬送暖感恩相見歡」，孩子們送上卡片，謝謝王伯伯(賀眾總經理王志耀)讓他們過個好年；王勉勵孩子要努力才不會後悔；基金會董事長曾燦金則感謝王總對弱勢學子的關懷，是善盡企業社會責任的典範。

王志耀長年帶領公司參與公益活動，他表示，最初是得知大學母校的學弟妹仍有上大夜班打工、白天念書的學生，開啟他多年來幫助清寒學生的契機，此次認助是希望能在起跑點對弱勢學生有所幫助。他說，自己的父親是軍人，當年從大陸來台台灣，家裡也是低收入戶，白手起家從三、五人的公司做到今天的規模，藉此勉勵學生，把書念好、長大以後把事情做好。

曾燦金則表示，感謝王總經理對教育的貢獻，家庭經濟的不利會造成孩子在教育的不利，基金會作為平台，將一端的資源、金援的力量幫助另一端的弱勢孩子，減輕負擔讓孩子投入更多精神在課業上。

受認助學生代表清華大學藝術與設計系蕭珮縈說，很感謝賀眾的「紅包」，3600元讓清寒學生能添個保暖的衣物、增加一道年菜，今年春節天氣很冷，但她感受到溫暖。受認助學生洪浩軒也說，感謝認助人的善心，這筆年節助學金減輕了家裡春節開銷的負擔，她也將部分存下來用作學費。

曾燦金引用佛光山星雲大師的話「請欣賞我的人，散播我的善心」，盼大眾分享愛、也分享認助資訊。認助專戶帳號:彰化銀行永春分行(009)53388603261700，行動支付認助包括街口支付與悠遊付，可參考基金會網站http://fhus.taipei/ 相關認助資訊請洽電話：(02)2727-5925或官方[email protected]