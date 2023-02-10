副縣長李文良(左)代表接待，雙方就金門縣與帛琉共和國觀光合作交流等議題進行分享與討論。(于家麒攝)

副縣長李文良(左)致贈金門馬拉松高粱紀念酒給帛琉觀光部長提莫特柯爾(右)，也藉機行銷金酒。(于家麒攝)

雙方互贈紀念品合影留念，期待日後有更多交流機會，促進雙方的觀光發展。(于家麒攝)

帛琉共和國人力資源，文化，經濟發展與觀光部長提莫特柯爾(Ngiraibelas Tmetuchl)帶領相關官員與田徑代表一行7人，在觀光局台灣辦事處長雷均的陪同下，今(10)日上午前往金門縣政府拜會，請益舉辦大型國際馬拉松賽事的經驗，由副縣長李文良代表縣長陳福海接待，雙方並就金門縣與帛琉共和國觀光合作交流等議題進行分享與討論。

據了解，帛琉共和國內近期也規劃將舉辦大型國際馬拉松賽事促進觀光發展，因此在中華民國路跑協會的安排與邀請下，組團到舉辦國際馬拉松賽事經驗豐富的金門縣觀摩取經，也希望建立雙方合作關係，以增進觀光體育發展及國際情誼，增加國際視野。

主持接待的副縣長李文良表示，帛琉共和國是我國重要邦交國之一，地理環境與金門相似，均為海島，也極注重於觀光旅遊產業發展。這次組團參訪金門，適逢2023金門馬拉松賽事期間，也將觀摩並參與賽事相關活動，也希望藉此次參訪，與帛琉共和國建立合作關係，並研議日後帛琉與金門之間包機互往之可行性，讓金門縣民有機會可以直達體驗帛琉熱帶海島風情，帛琉國民也可以來金門旅遊，體驗金門特有的戰地閩南文化。

李文良亦就金門特有戰地、閩南、僑鄉、自然景觀等資源逐一向帛琉貴賓介紹，也藉機推廣行銷金門高粱酒，並分享先前任職教育處長時辦理金門馬拉松的經驗，一路蓽路藍縷，從一開始的數千人參加，到後來的萬人空巷，成為國內外知名賽事，就是把金門的戰地特色融入馬拉松裡，例如在賽道旁播放砲聲、加裝偽裝網、軍人領跑等軍事元素，提莫特柯爾部長則在旁勤做筆記，希望能學習金門的辦理經驗，讓該國活動辦理順利成功。

帛琉提莫特柯爾(Ngiraibelas Tmetuchl)部長也代表該國惠恕仁總統，感謝李文良副縣長的熱情接待，並提及該國欲發展羽球運動，先前旅遊泡泡期間本邀請縣籍奧運金牌選手李洋至該國指導，卻因故未能成行；該國日後也將舉辦國際馬拉松賽事，本次蒞金就是來觀摩金門馬拉松活動，屆時也歡迎陳福海縣長及李文良副縣長組團參加。

會後雙方也互贈紀念品合影留念，期待日後有更多合作交流機會，促進雙方的觀光、旅遊、運動產業發展，一起在國際舞台上發光發熱。