曾受家扶中心扶助的小婷，寒暑假都回家扶中心協助輔導課輔。（謝明俊攝）

苗栗家扶中心今年即將發放的獎學金還有百餘萬元缺口。（謝明俊攝）

苗栗家扶中心全力扶助弱勢家庭學生，以教育來翻轉家庭命運，每個學期都籌措獎學金來資助弱勢學生，並安排家扶大專青年協助弱勢學童寒、暑假課業輔導，今年家扶中心將資助345名高中及大專同學新學期的獎助學金，預計要發出430萬元，但至今仍有117萬5千元的缺口，期盼社會大眾共襄盛舉，讓家扶孩子安心就學。

苗栗家扶中心每學期都會提供弱勢家庭孩子獎學金，減輕孩子們的學費經濟壓力，今年苗栗家扶共計有345名高中及大專的孩子們，在開學前憂心學費不足，苗栗家扶為此籌措預計頒發430萬元獎助學金，目前還有117萬5千元的缺口，期盼社會大眾共襄盛舉。

為了協助用教育來翻轉孩子們的人生之路，讓家扶孩子安心就學，苗栗家扶中心將在2月11日周6當天，分別於苗栗市湯家大肉圓旁、苑裡鎮的world gym健身房前廣場、竹南鎮全家博愛店前進行「幸福兔 gather」新春義賣，邀請社會大眾就近響應，希望大家踴躍捐款，幫助逆境奮進的家扶孩子。

苗栗家扶中心維持多年的優良傳統，讓曾獲得獎助學金的受扶助大專青年，用寒暑假期間，參與課輔班、義賣、春節大掃除等行動回饋社會，今年寒假苗栗家扶中心在竹南、苗栗、卓蘭、南庄等4地同步開辦課輔班，共有22名家扶青年返鄉服務70名國小孩童，善用所學的知識技能，安排有趣的課程嘉惠弱勢孩童。

今年最特別的是，參加課輔的孩童中，有1對菲律賓新住民2代的兄妹，不擅中文聽說讀寫，因語言障礙導致與同學互動少，課業學習落後，今年在家扶社工的邀請下，透過寒假課輔進行中文輔導，負責協助這對兄妹的中文老師是1名曾受家扶協助的越南新住民2代子女「小婷」，目前就讀大4的小婷從國小五年級開始接受苗栗家扶中心扶助，當時還在就讀國小的小婷，對資訊與多媒體設計有濃厚的興趣，央求雙親能讓自己到電腦補習班學習，令經濟窘困的雙親備感苦惱，因接受苗栗家扶中心的經濟扶助，在獎助學金的挹注下，開啟小婷發展學習的大門。

目前小婷已是國立大學大4法律系雙學位的高材生，立志成為一名法官，為弱勢族群捍衛權益，並規劃朝向企業併購及租稅法發展，未來將爭取學費及生活費負擔相較於美國低的新加坡國立大學為第1志願，持續努力前行。