宇宙人造訪櫻島活火山划行獨木舟。（相信音樂提供）

宇宙人探訪日本頗具靈氣的神聖山峰。（相信音樂提供）

宇宙人隨著疫情趨緩，在結束「理想狀態」北中南巡迴演唱會後，他們日前受日本觀光局（JNTO）「日本心伴旅」企劃的邀請，前往日本鹿兒島和山形體驗當地大自然風情，吉他手阿奎直呼：「這次和以往赴日演出的行程大不同，不但不用帶樂器因此行李超輕，反而更像在參加高級旅行團，參觀到很棒的景點和美食！」貝斯手方Q更體驗擁有1900年歷史的藏王溫泉，泡湯完通體舒暢，「皮膚變很滑嫩，摸起來咕溜咕溜的」。

宇宙人趁機會深度體驗山形的道地文化，除了探訪充滿大正時期浪漫氛圍的銀山溫泉街之外，也到湯野濱溫泉欣賞日本海的絕景，並在百年歷史的造酒廠體驗品酒，犒賞過去一整年的辛勞。他們也抽空探訪古厝咖啡屋，尤其用當地食材製作的鄉土料理讓主唱小玉讚不絕口，笑稱整趟日本行胖了2公斤，實在抵擋不住美食的誘惑。

除了美食和溫泉，宇宙人也探訪日本頗具靈氣的神聖山峰，在黑羽山山頂的出羽三山神社尋找內在的平靜，並穿梭漫步於擁有百年樹齡的杉林芬多精，阿奎說：「其實去的前幾天有點小感冒，於是我就在一棵神木旁邊深呼吸，覺得比較舒服，後來才知道這棵神木有召喚雲雨的神力，巧合的是，結果我們離開山形的隔天就開始下大雪。」宇宙人也在神社參拜，加持能量祈求新的一年滿載而歸。

談到最驚豔的行程，他們異口同聲是位在九州鹿兒島的象徵「櫻島」。人生第一次近距離感受活火山的活躍，還能摸到火山灰燼，讓宇宙人歎為觀止，阿奎說：「櫻島火山很震撼，美到不想花時間拍照，這一趟下來覺得有感受到宇宙的能量。」他們在櫻島繞著火山划行獨木舟、騎乘自行車等戶外冒險活動，玩得不亦樂乎。運動後到的露天足湯泡腳泡個夠，他們隔著湛藍大海遠眺鹿兒島市區，一面欣賞身後壯觀的櫻島活火山，成為旅程中最充電的時刻。

宇宙人在日本耕耘有成，光2019一年就造訪日本演出8次，成為空中飛團，這次除了到鹿兒島和山形觀光體驗，2月中將遠赴瑞典音樂節開唱，接著再前往英國與樂團麋先生合體演出，宇宙人說：「這次歐洲跟麋先生共演，非常期待。公布之後，歌迷都說是神仙組合。之前就很想一起演出，沒想到第一次竟然是在英國，期待到時候演出會激起的火花。」更多活動近況可上宇宙人、相信音樂官方臉書粉絲專頁查詢。