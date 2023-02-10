若以實際工作天數計算，永固1月份的每日平均混凝土出貨量，符合傳統旺季水準表現，混凝土報價亦維持平穩，農曆年後的實際出貨表現雖仍需觀察年假過後的工人返工情況，然因去年重大基礎建設施工進度多數不如預期，公司現已可見客戶提前開工或加班施工情況，永固目前主要供應的重慶當地指標性重大基礎建設，尤其大橋、機場與軌道交通等項目，都已見對混凝土需求高過以往現象。

永固指出，公司目前在手大型混凝土供貨合約中，約8成為公共工程，而由於去年受到疫情、高溫與限電等干擾因素，使目前實際出貨多不到三成，預期後續將可陸續實現，公司對於今年營運表現較去年相對樂觀，尤其在疫情干擾因素可望明顯排除下，回歸正常出貨機制會是今年最基本的成長動能，此外，中國政府陸續出臺的「穩房市」措施，若有機會對中國大陸房地產市場反彈增添動力，則是另一波的成長力道。

因應可期需求，永固預計第一季將完成重慶東兆站新產線設置動作，公司規劃新設三條德國BHS高端混凝土生產線，第二季可正式投產，東兆站的輻射範圍可涵蓋重慶三個主城區，且其範圍與公司現有5個攪拌站並未重疊，正式投產後，目標在3年內產量達到每年100萬立方米；根據重慶市混凝土協會統計，東兆站涵蓋的重慶三個主城區，2021年混凝土需求達1,300萬立方米以上，永固目標期藉由東兆站的加入，進一步擴大市場佔有率達10％以上。