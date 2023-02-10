AcQUA源少年將於3月25日在Legacy MAX舉辦出道後首次專場演出，門票今（10日）中午開賣，不到1分鐘門票就被掃光，許多歌迷直喊「搶不到票」敲碗加場，主辦單位寬宏藝術表示目前正在協調場地中，有好消息會盡快公布；此外，售票系統正在進行清票整理，預計傍晚5點半清票完成，將釋放未結帳的零星票劵，請歌迷留意寬宏售票系統。

AcQUA源少年超高人氣讓人驚豔，得知完售消息，成員們又驚又喜，喜悅和感謝之情藏不住，黃莑茗、盧佾暘、林毓家聽到門票秒殺超級開心，表示一定會盡力表演，用最精彩的演出來回饋大家的支持，不辜負大家！須弘道更再度預告：「演唱會就是要看過癮、看到滿足，這次的演出有很多很特別的表演，先不多說忍一下馬上就能看到了！」李秉諭也感性地說：「感謝特地設鬧鐘為了搶票的粉絲們，請期待我們精心為大家準備的表演呦，那就約定好3／25見囉，我們不見不散。」