陳吉仲當場運諾補助創有史以來最多成，縣長王惠美喊全成，陳吉仲趕緊說6成，要給縣長也有發揮的空間。（吳敏菁攝）

彰化第二果菜市場申請新建，縣籍立委向農委會爭取補助，縣長王惠美也允諾補助。（吳敏菁攝）

彰化第二果菜市場，每年水果營運量高達5萬公噸，但停車和卸貨空間嚴重不足，申請新建預算9881萬餘元的3樓建築，立委黃秀芳等縣籍立委，齊向農委會爭取補助，農委會主委陳吉仲10日視察，當場允諾補助果菜市場有史以來最高6成，2樓若要強化冷鏈空間，將再加碼專案補助，縣長王惠美也拚下去，承諾補助也要「破紀錄」，預計明年竣工。

第二果菜市場理事主席陳建宏表示，彰化市第二果菜市場建築已經有32年歷史，申請農委會補助，只要核准下來，就能啟動發包興建作業，果菜市場是合作社經營，主要是服務農民，不以營利為目的，過去為了配合政府，挪出闢新平路土地，花1億元興蓋，又為了改善停車，再花5000萬元買地，付出很多。

果菜市場總經理杜國忠簡報指出這次改建計畫，包括規劃興建立體停車場，停車場屋頂裝置太陽能光電，2樓建置冷鏈設備和1樓作為卸貨空間，面積含既有市場和擴建基地共3215坪。其中，中大型停車場可供10部貨車臨停，停車場可提供40格中型汽車、50格小型汽車和88位機車停車格。

農委會主委陳吉仲視察後，表示要補助多少成，決定不再討價還價了，將創有史以來最高，話一脫口，縣長王惠美立馬喊，「全成」，陳吉仲趕緊說，農委會補助6成，也要留給縣長有發揮的空間啊，全場都笑出來、響起掌聲，王惠美也承諾，為了農民、地方消費方便，彼此有默契，補助1成，掌聲再度響起。果菜市場將自籌3成。

這次爭取補助新建，彰化縣籍立委黃秀芳、陳素月、陳秀寶和謝衣鳳都卯足全力，陳吉仲感謝3位到場立委的關心，王惠美提醒還有謝衣鳳，陳吉仲也趕緊拿起手機說，早上就通過電話了，因為緊接著還有下一場溪湖考察，爭取葡萄藤枝等農廢資源化補助。

立委黃秀芳指出，彰化第二果菜市場蓬勃，導致空間不足，加上大埔截水溝工程擴寬，進一步壓迫市場停車空間，這次新建計畫，可以擴大彰化縣農產交易規模，提升彰化縣的產值，幫助農民，也滿足消費者，並改善附近區域的停車。