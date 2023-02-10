郭富城（左）及梁朝偉在《風再起時》中首度合作。（華映提供）

港片《風再起時》集結2大影帝郭富城及梁朝偉首度合作，導演翁子光直呼影帝郭富城五官太完美，一心想拍出他的風流及英氣，但郭富城透露在電影從年輕演到有肚腩的中年大叔，因電影跳拍，他只能靠自己飲食和運動控制，讓肚子時大時小。

《風再起時》除拍攝當年四大探長的傳奇故事，更呈現出當年的香港情懷，更代表香港參加競逐奧斯卡最佳國際電影。導演翁子光表示這部傳記電影圓了他少年時的電影夢，「我用鏡頭拍下這部片，眼裡看著現場那些我最喜愛和敬重的演員，如痴如醉！」談到再度和郭富城合作，他表示對方一直是他想要再合作的演員，「在拍《踏血尋梅》時，某天我在現場看到幾乎素顏的郭富城，心想他的五官怎麼能如此精緻完美？看著他有種回到60年代的感覺，帶著風流倜儻又英氣豪邁的氣概。」

郭富城表示為了呈現真實的人物，曾經花了番功夫去理解角色，「磊樂的野心很大，大到已經忘了自己處於什麼樣的狀態，一直到後來發生了很多事情後，他才有所醒悟。」而和梁朝偉的合作，他讚美對方是非常優秀的演員，「我們穿越那個年代，一起去享受這個過程，我覺得跟偉仔合作，一起分享這次旅程很難忘。」

郭富城回憶能演出《風再起時》是個很難得的演出經驗，「電影貫穿了這個角色很多人生不同的階段，我從年輕一直演到中年之後的狀態，還有一段時間要演出中年發福的模樣。」他透露都是用自己真的肚皮去詮飾，他表示為了這個狀態，不得不破壞完本完美六塊腹肌的身材，要努力增胖，硬是吃出小肚腩，但苦的是要一直來回的胖胖瘦瘦，「因為電影是跳拍的，拍個3、4天後就要減掉肚子，但不可能不吃東西，要靠清淡的飲食和運動去調整身材，來配合拍攝。」

《風再起時》今天公佈個人版海報，可以見到郭富城扮演年輕磊樂時，穿上警察製服的帥氣臉龐，而梁朝偉則是戴著眼鏡，迷人的微笑，帥度同樣爆表。電影公司特別拴出電影套票組合，購買一張電影票便可以擁有一張影帝的個人海報，今天（10日）中午開賣，電影將於本月24日在台上映。