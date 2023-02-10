苗栗地檢署偵辦紅富海心靈導師非法吸金案，扣押非法所得財物數量驚人，從去年開始囑託行政執行署新竹分署執行4波拍賣，還有許多扣押物品等候拍賣處置，新竹分署因而擇期執行第5波拍賣，85件的標的物品以名貴青田石等玉雕古董物件為主，包括1組18羅漢的青田石玉雕，歡迎民眾踴躍查詢。

苗栗地檢署囑託行執署新竹分署就「紅富海」心靈導師吸金案主嫌名下財產進行變價，迄今已進行4波拍賣，每次拍賣會都非常成功，甚至拍賣部分金飾都以市價完標，由於扣押財物相當多，新竹分署分批執行拍賣，新竹分署正在籌畫第5波拍賣，拍賣所得將歸還被害人損失。

紅富海非法吸金扣押財物拍賣案，是近年來少數如此受歡迎重視的法拍案，新竹分署每次拍賣推出的物件都各有特色，相當吸睛，民眾也是熱烈期待，還未進行拍賣即接到許多民眾來電詢問。

新竹分署預告，第5波拍賣的物件多達85件，其中以石雕藝品數量最多，其中最受矚目的，是由青田石雕刻而成的18羅漢，每1尊羅漢的雕工都相當精美，栩栩如生，表情十分生動，且色澤透亮，18尊羅漢一字排開，相當有氣勢。

另外，先前4波拍賣中流標的雞血石、勞力士手錶，也將再次推出拍賣，由於是2拍，底價會更加低廉，想撿便宜的民眾切勿錯過本次拍賣。其餘拍賣物件的資訊，也將陸續釋出，想知道這次拍賣還有什麼好物件的民眾，務必密切關注新竹分署官方網站。