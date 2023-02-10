歡樂喜氣的農曆春節，在元宵節迎來了尾聲，為了熱鬧送走「年」，元宵節不免要吃湯圓、猜燈謎、提燈籠，熱鬧的「鬧元宵」！許多鄰里及學校舉辦了溫馨的活動來鬧元宵，身為社區及鄰里的好夥伴永慶房屋當然不缺席！熱心提供活動最重要的帳篷、並現場人力支援，與大家一起歡慶元宵。

老師里歡慶元宵節！ 二胡演奏、精美燈籠、摸彩活動與里民同樂

大同區老師里許宮銘里長舉辦溫馨的元宵節活動來聯繫里民們的感情，準備了美食饗宴及豐富的表演節目，包括二胡演奏、卡拉ok歌唱，贈送元宵節應景的燈籠、準備摸彩活動，吸引眾多里民前往參與、欣賞表演，大小朋友都不亦樂乎，一起度過溫馨的元宵節晚會，當天大同區健康中心，也提供里民健檢服務，在地好鄰居永慶房屋積極響應老師里元宵活動，協助帳篷出借事宜，助活動圓滿順利。

許宮銘里長平時積極推動里內活動，善加利用里區兩間活動中心跟里辦一間教室的空間，安排不一樣的課程供里民報名，包含太極拳班、二胡班、國標舞等多領域課程，鼓勵里民們積極參加培養興趣，長者們也有機會多出來走走、促進身心健康。

2023年社子親子提燈踩街慶元宵園遊會，摸彩活動大獎抽出iphone14 、55 吋電視等200多項好禮。(圖/永慶房屋提供)

2023年社子親子提燈踩街慶元宵園遊會 大獎抽iphone14、55吋電視

活動由社子國小及社子國小家長會主辦，結合燈籠藝術踩街文化與永平福德宮及永倫里舉辦「2023年社子親子提燈踩街慶元宵」來歡慶元宵節，包括創意園遊會、提燈踩街、多元表演等等，充滿濃濃歡樂元宵味。社子國小家長會會長王睫褕分享，園遊會從下午開始，有眾多美食及遊戲攤位，好吃好玩都在攤位裡！搭配主辦及協辦社子商家贊助獎項豐富的摸彩活動，大獎抽出iphone14 、55 吋電視及腳踏車等200多項好禮，現場還有獨輪社、跆拳社，熱舞社，客語社及魔術氣球帶來精采表演，讓觀眾驚呼連連，晚上則舉行提燈踩街儀式，大朋友小朋友一起提燈龍，沿途永倫里商家多個闖關點，趣味性十足。

永慶房屋熱情響應2023年社子親子提燈踩街慶元宵園遊會，擺設攤位與民眾同樂。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，身為社區「好厝邊」的永慶房屋，將在地服務的精神徹底落實，各鄰里用心籌辦活動，永慶也樂於參與其中，透過贊助帳篷租借、人力支援等方式為在地盡一份心力，今年我們一共支援了超過40場元宵節活動，希望大家都能感受到永慶充滿活力的精神，未來也會持續服務社區鄰里，與地方一起向上成長。