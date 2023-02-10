下周二（14日）迎來西洋情人節，命理師柯柏成在臉書粉專指出，今年的西洋情人節正巧碰上「歲德合」日，尤其癸卯年對上癸卯日，是上吉之日，除了適合嫁娶訂盟等事外，也是告白的最佳時機，也特別分享脫單方法，可在當天中午11時至1時，在住家或辦公室的正西方，用打火機點7下或吃掉7片餅乾，就可增加告白成功機會。

柯柏成分享，如西洋情人節（14日）當天想對曖昧對象表白的朋友，可利用中午11時至1時，在自己住家、辦公室或教室的正西方用打火機點7下，就可增加告白成功機率，另外未婚沒對象者想求桃花則是，也是在同一天同樣時間，在西方吃掉7片餅乾，就可增加桃花運。

柯柏成說，今年的西洋情人節是在2月14日，農曆為正月二十四日（癸卯日），按曆法規則，癸年對上癸日，為「歲德合」吉日，尤其癸卯年對上癸卯日，更是上吉之日，特別適合柔性的事情如嫁娶訂盟等事。

柯柏成指出，現代社會因漸漸走入國際化，包括西洋的、日本的、台灣的、傳統或現代的，一年當中會出現14個情人節，除了可趁機送禮物給心儀的對象或伴侶表達愛慕之情，這個節日也是脫單、告白的好時機。