業務工作沒有薪資上限，只要選對產業、進對公司，不少30歲前就翻身百萬年薪的例子，永慶房屋經紀人林秉璋就是其中之一。林秉璋畢業自餐飲管理學系，23歲退伍後投入房仲業從頭學習，24歲就突破百萬年薪，入行5年，就完成結婚生子、買車、買房等人生夢想清單。他分享，只要選對產業、進對公司，年輕人也能靠自己闖出一片天！

25K新鮮人拚逆襲 轉職房仲打開「錢」途

投入房仲業12年的林秉璋，已幫助過500位客戶幸福成家。回想起投入房仲業的契機，林秉璋坦言，當他在人生第一場面試中發現，老闆只願意給25K月薪後，他馬上意識到，想要創造高薪、翻轉人生，除了自身努力，還要選對產業和公司，才有成功機會！而房屋交易的成交總價高，沒有薪資上限，馬上就吸引他的注意，因此他向永慶房屋投遞履歷、爭取入職，也成功打開人生「錢」途。

永慶房屋提供業務新人的收入保障福利，也是林秉璋能大膽投入全新領域的最強後盾。林秉璋分享，當年他入職時，公司提供新人前9個月、每月4萬收入保障，讓他不用擔心「菜鳥期」沒業績就沒收入，可以專注衝刺學習！他也發現，永慶房屋隨著物價調漲延長新人收入保障，2023年的「512專案」，已經更新為保障前12個月、每月5萬收入，比許多新鮮人起薪的1.5倍還要多，沒有相關學經歷也能應徵，若有興趣投入房仲業，真的要把握！

林秉璋投入房仲業12年，除了「百萬經紀人」頭銜，也曾領導團隊獲得業績冠軍。(圖/永慶房屋提供)

創新科技＋一對一訓練 百萬年薪一點都不難

此外，重視系統平台和數位工具開發、秉持「先誠實再成交」的品牌策略，也是林秉璋能在永慶房屋服務12年的重要關鍵。

林秉璋指出，以前幫客戶尋找物件、銷售房子時，必須靠人腦一個個比對，找出彼此符合條件的房子與買家，但在公司持續優化銷售與聯賣系統之後，永慶房產集團所有物件都是流通的！只要輸入坪數、預算、屋齡、地點等條件，系統就會自動篩選出各方面條件都符合的物件，讓經紀人能專注服務客戶、了解客戶需求，經常一次帶看就成交。

且永慶房屋品的牌知名度高，新人不用盲目尋找客源，若有新客戶上門諮詢，在「一對一師徒制」培訓制度下，學長姊都很願意給新人磨練機會，由導師（師徒制學長姐）陪同服務客戶，手把手傳授帶看、銷售、簽約等服務心法與注意事項，只要肯學、不怕沒人帶。林秉璋肯定地說，新人只要按照公司規劃的學習進度，保持積極的學習態度，想要年薪百萬一點都不難！

保障「5萬X12個月」 年薪百萬經紀人都讚聲：「快來挑戰！」

「一般人習慣待在舒適圈內，薪資就比較難突破，現在機會擺在眼前，保障業務新人前12個月、每月5萬，打好基礎、累積經驗後，未來還有機會挑戰200萬以上年薪，買車買房當然就更有機會，就看你要不要掌握了！」林秉璋以過來人的經歷、鼓勵想追求高薪的求職者，永慶房屋「5萬X12個月」不綁約、不扣款，搭配彈性工時制度，早已破除房仲高工時、高風險的刻板印象，歡迎大家勇敢挑戰，為自己未來創造更多可能性，成就精彩人生。

除了收入保障，永慶房屋還有無年資限制的「月月晉升」、以及每人每年最高250萬元的「幸福成家基金」，讓經紀人除了業績獎金、還有額外獎勵。林秉璋開心的分享，他今年領到的幸福成家基金就超過100萬元，讓年薪直接翻倍，近年來累積的幸福成家總獎金，更順利幫他「五子登科」，因此房仲經紀人也成為林秉璋心中，最適合年輕人創未來、拚前景首選。

彈性工時制度讓林秉璋能平衡工作與生活，創造高薪同時，也能排休帶家人出國旅遊。(圖/永慶房屋提供)