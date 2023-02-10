實價登錄資訊雖然已日趨透明完整，但由於資訊量龐大，往往需要專業的房仲業者為消費者解讀，才能充分掌握行情資訊。但也因為解讀實價登錄資訊不易，讓部份的黑心房仲刻意從中操弄實價登錄資訊，使消費者誤信過高或過低的價格，進而買高或賤賣房屋。曾經有位屋主險些就被如此坑騙，所幸永慶房屋李朝峰店長提供完整實價登錄資訊，並仔細說明房市行情，才為屋主挽回超過150萬元的房價。

黑心房仲選擇性揭露成交行情 低估屋主房價

李朝峰店長回憶，在2021年年初時，一名過去服務過的客戶來電表示，自己有一名親戚打算出售內湖的房子，想麻煩李朝峰店長提供協助。李朝峰店長旋即聯繫屋主，表達來意。屋主向李朝峰店長表示，自己的房屋是一棟30多年、大約35坪的老公寓，由於自己年紀已長，想換到有電梯的大樓居住，因此這棟老公寓確實打算出售，不過因為其他家人剛好有認識的房仲，也已委託協助售屋，因此要婉謝李朝峰的自薦。

李朝峰店長了解緣由後，遂不再勉強屋主，但他仍然提供屋主完整的實價登錄資訊、並分享周遭成交行情約坐落在45-50萬元之間；也歡迎屋主如果有任何需要協助的地方，隨時可以聯繫。過沒多久，這名屋主主動來電，向李朝峰店長表示，委託的房仲已找到買方，出價每坪40萬元，總價1400萬元。屋主因聽過李朝峰店長的行情分享後，覺得價格有點低，但是委託的房仲卻拿出實價登錄資訊，指出區域內最近的成交價為39萬、41萬，該買方的40萬元已在高點，再加上屋主房屋屋況不佳，40萬元的水準已經很好了。但屋主還是不放心，於是特別致電李朝峰店長請教。

永慶房屋誠實服務 幫屋主挽回150萬元房價

於是李朝峰店長請屋主分享該名房仲提供的實價登錄資訊。李朝峰店長一看，就發現這名房仲正在坑騙屋主！店長向屋主表示，房仲提供的兩筆資料中，一個是同條巷子中不同樓層的物件；另一個完全就是不同巷子、不同類型的房屋，價格根本失準。李朝峰店長還表示，屋主房屋隔壁戶的2樓，去年才以49萬元的單價成交、同條巷口也有類似物件以46萬元的單價成交，就算屋況不好，價格會比行情稍低，但40萬元怎麼會是高點？

屋主這才驚覺，原先委託的房仲根本沒有提到李朝峰店長分享的成交資訊！於是屋主遂決定同樣委託李朝峰店長協助售屋。憑藉著永慶房屋的團隊聯賣制度，兩周內就幫屋主以每坪約45萬元的水準成功售出，幫助屋主挽回超過150萬元。交屋後屋主不斷感謝李朝峰的幫助，也感嘆原本以為只會在電視新聞中出現的坑騙事件，竟發生在自己身上！

永慶房屋捍衛消費者權益 拒與投機客合作

李朝峰店長提醒消費者，透過選擇性揭露較低的成交行情，使屋主誤信行情而賤賣房屋，已是常見的黑心房仲坑騙手法。消費者如要自保，最好的方式就是多比較各家房仲業者的實價登錄資訊，是否有選擇性揭露的狀況；並選擇誠實的房仲業者為自己服務，就能有效降低遭到坑騙的風險。

永慶房屋為了保障消費者，不斷推出透明誠實的購售屋服務，不僅提供「誠實房價報告書」載明完整實價登錄資訊；「真房價保證」宣示不炒房、不賺差價，如有違反相關規定，最高賠償買方400萬元、賣方4倍服務費；更建置「投機客資料庫」，拒絕與投機客合作，列管資料高達7千多筆。李朝峰店長表示，永慶房屋會持續以具體行動，捍衛消費者購售屋的權益。