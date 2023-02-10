推至1月底，八方雲集旗下品牌店家數分別是，八方雲集台灣1004家、台灣梁社漢排骨201家，以及芳珍蔬食20家。在海外市場，八方雲集已在美國成功開出二家大型複合店，香港八方雲集55家、百芳池上便當11家、台式麵屋 5家。
八方雲集2022年營收67.99億元，年增14.17％，創下歷史新高，前三季每股純益7.53元，法人推估，八方雲集2022年稅後淨利可望逾6億元，每股稅後盈餘9.5元之上。
八方雲集（2753）公告1月營收5.79億元、月減0.71％，年增6.08％，創同期新高。展望後市，國內疫情常態化，民眾生活回歸常軌，八方雲集旗下「芳珍蔬食」與「梁社漢排骨」在台持續拓點，目前在美國已有二家複合門市的「八方雲集」，已有8家簽約將陸續開出，營收穩健持續仰攻可期。
推至1月底，八方雲集旗下品牌店家數分別是，八方雲集台灣1004家、台灣梁社漢排骨201家，以及芳珍蔬食20家。在海外市場，八方雲集已在美國成功開出二家大型複合店，香港八方雲集55家、百芳池上便當11家、台式麵屋 5家。
八方雲集2022年營收67.99億元，年增14.17％，創下歷史新高，前三季每股純益7.53元，法人推估，八方雲集2022年稅後淨利可望逾6億元，每股稅後盈餘9.5元之上。
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