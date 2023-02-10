推至1月底，八方雲集旗下品牌店家數分別是，八方雲集台灣1004家、台灣梁社漢排骨201家，以及芳珍蔬食20家。在海外市場，八方雲集已在美國成功開出二家大型複合店，香港八方雲集55家、百芳池上便當11家、台式麵屋 5家。

八方雲集2022年營收67.99億元，年增14.17％，創下歷史新高，前三季每股純益7.53元，法人推估，八方雲集2022年稅後淨利可望逾6億元，每股稅後盈餘9.5元之上。