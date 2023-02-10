鍾沛君今天也送了兩箱運動飲料到記者會現場，貼上「期待與您並肩作戰」的紙條，希望羅智強能收到她的心意。（鍾沛君提供／李奇叡台北傳真）

前台北市議員羅智強今上午召開記者會，正式宣布參選台北市大安區立委，日前勸他出戰艱困選區、同樣有意爭取立委提名的鍾沛君也回應，先前所有公開的承諾都不會改變，她今天也特別送上運動飲料，貼上「期待與您並肩作戰」的紙條，聊表心意。

鍾沛君9日表示，今年夏天她和羅智強又將在初選碰頭，她當時許下承諾，表示若羅智強若真的扛下大任，出征艱困選區，她一定固守大安區，同時每周都會跨區串連。而她當選立委就職後，每周會排一天當羅智強的志工，既是表示感謝，也是學習怎麼打贏硬仗；也願意公開承諾，自己只做一屆大安區立委，2028年就由她去挑戰羅智強的未竟之功。

雖然最終羅智強決定爭取大安區立委提名，但鍾沛君今也拿羅智強所說的「開弓沒有回頭箭」來回應，強調她對羅智強所有的公開承諾都不會改變。另外，她今天也送了兩箱運動飲料到記者會現場，貼上「期待與您並肩作戰」的紙條，希望羅智強能收到她的心意。

鍾沛君說，接下來她能做的事很簡單，就是保持平常心，繼續跑行程，滿足基層的民眾需求，傾聽民眾的聲音，就只有如此而已。