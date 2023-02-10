新竹23歲徐姓男子日前南下高雄遊玩，晚間騎車與朋友聚會，期間喝了啤酒，友人還貼心叮嚀「酒後不能騎車」，徐男也答應會牽車回去。散會時，徐男起初也信守承諾，牽車回旅館，但因他覺得牽車太累，於是不顧同行友人勸阻，自行騎車，不料剛起步就被後方巡邏員警盤查，酒測值達0.31超標，全案依公共危險罪送辦。

據了解，徐男家住新竹，近期剛退伍，趁找工作空窗期，8日南下高雄遊玩，並投宿新興區旅館，晚間與朋友相約到旅館附近KTV聚會唱歌，期間喝了幾瓶啤酒，因徐男是騎機車前往KTV，朋友見狀還貼心叮嚀「喝酒後千萬不能騎車」，徐男聽聞後也答應「會牽車回旅館」。

9日凌晨1時30分許，徐男散會後與3名友人一同牽車回旅館，起初徐男還信守承諾，與友人一同牽車返回旅館，但後來徐男因喝了些酒，體力不濟覺得牽車好累，於是不顧友人勸阻，發動機車騎上人行道。

徐男騎車剛起步，正巧碰上新興分局五福二路派出所巡邏員警，員警見徐男騎車未戴安全帽，於是上前盤查，在盤查期間，聞到徐男散發酒味且臉色帶有漲紅酒容，於是實施酒測，酒測值0.31超標，同行友人見徐男遭逮捕，也一臉無奈目送他離去。警方訊後依公共危險罪，將徐男移送高雄地檢署偵辦。

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