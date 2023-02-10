2022年10月至今，台灣爆發包含駭客兜售逾2300萬筆戶政資料、健保署官員涉盜賣民眾個資、華航個資外洩、iRent個資外洩等4起重大資安事件，民眾黨立法院黨團質疑，我國現行個資保護制度顯然漏洞，政府應儘速增設獨立專責個資保護機關，應對來自民間越發頻繁的資安風險，提供具體有效的維安策略，避免類似案件一再上演。

黨團副總召、立委賴香伶表示，台灣缺乏專責機關進行資安事前規劃、事後主動調查及定期檢查，往往要等到民眾受害，個資外洩的事實才會被披露。呼籲政府設置獨立監管單位，主動調查重大個資外洩案件、依法裁罰，未來也會推動《個人資料保護法》修法流程。

立委陳琬惠直言，日前台灣戶政資料外流，被不法份子放在網路上兜售，不只國人權益受到侵害，嚴重的話還可能釀成國安危機。在專責機關成立前，主責數位發展的唐鳳部長與數發部不能只會外宣與內宣，做好個資管理，資訊發展才能安全進步。

立委吳欣盈表示，民眾反映個資外洩企業都不會依法通知，只有接到詐騙或行銷電話，才發現資料外流，而《個資法》規定超過20位當事人授權，才可提起集體訴訟，實務上很不方便，歐盟的「一般資料保護規則」（GDPR）授權公益團體可主動訴訟，相比之下更有效率，她也要求政府精進資安及研議導入GDPR。

民眾黨團最後呼籲，新內閣任期有限，國發會雖然已在6日承諾1個月內提出專責機關籌備期程，但目前資安問題頻傳，呼籲中央盡速完善修法補漏，有效保障國人個資安全。