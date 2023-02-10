台北市長蔣萬安與文化局長蔡詩萍昨（9日）下午在台北市政府與電影《以愛之名：翁山蘇姬》、《黑幫追殺令》、《露西》監製維吉妮貝松（Virginie Besson）；《玩命快遞3》、《即刻救援2》、《即刻救援3》導演奧立維爾米加頓（Olivier Megaton）；以及《反恐特警組》編劇喬治黃（George HUANG）等國際影人會面。

監製維吉妮貝松這次是第二次造訪台北，她不但是電影《露西》的監製，也是法國名導盧貝松的妻子。在10年前決定《露西》來台拍攝，也對台灣留下了深刻與美好的印象，承諾未來將再來台北拍攝。因此他們以台北為藍圖打造的動作喜劇片出來後，片名直接取名《周末在台北》，全片也將全部在台北以及相關的台灣縣市拍攝。

法國大導演盧貝松（Luc Besson）曾於2013年來台拍攝電影《露西》，不但票房爆紅，也掀起全球媒體對於台北的關注，成功讓台北登上國際影壇。當時盧貝松在記者會上曾表示，感受到台灣民眾的熱情，也承諾會再來台灣拍片。事隔10年，大導演兌現承諾，監製維吉妮真的再度踏上寶島這片土地，新片《週末在台北》抵台展開勘景及前製作緊湊行程。

台北市長蔣萬安在會晤時表達了誠摯的歡迎之意，並承諾給予全力協助與支持，他尤其謝謝監製維吉妮信守諾言，十年前說了「I’ll be back」後，真的再度回台與台灣的電影人再度攜手合作。這部電影片名有台北，全片主場景也在台北，台北市政府將全力協調各公單位全力支持，也責成台北市電影委員會參與製作協拍、演職員、後製等各式合作及協助，並結合民間資源給予影片所需的器材、後製科技技術、資金上的全力支援。

蔣市長和國際影人相談甚歡，互贈紀念品，並與蔡局長陪同維吉妮一行人前往市府頂樓天台勘察直升機停機坪等場景。維吉妮一行人在台停留期間，將由台北市電影委員會接待陪同，從萬華的西門町、中山堂、洛陽停車場、獅子林大樓；士林的北藝中心、社子大橋、關渡田園；市中心的大巨蛋、小巨蛋；南港的台北流行音樂中心；信義區多棟企業大樓，到台北市政府、市議會等，都將是拍攝的重要景點。

蔣萬安市長表示，台灣影視產業約有90％以上都集中在大台北地區，作為影視出產量最大的台北市，對於促進影視產業責無旁貸。藉由此次機會將影視產業科技化、國際化，盡快地提升，並培養更多的影視科技人才。未來台北市將邀請更多的國際優秀的影視人才來台，共同提升影視數位虛擬實境等特效科技，以共同投資、拓展市場、強化人才、優化質量，共同開拓更寬廣的、更具前瞻性的國際影視產業。

同時與會的台北市文化局長蔡詩萍也希望藉由此次合作，能將台北市的文化景觀帶入影片中，例如台北流行音樂中心、台北藝術中心等，未來可同時推廣屬於台北市及台灣特有的文化景觀及特色。維吉妮則回覆說，一定要的，而且她還會把台灣美食帶入電影。她也透露，抵台的第一天就趕去鼎泰豐大快朵頤，一解相思之苦，還拍了照片回傳給這次無法來台的盧貝松炫耀一番。

該片預計春季開始拍攝12週，所有工作人員皆由台灣電影人擔任，目前已經展開各項籌備洽談工作。