南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）今天宣布全國進入災難狀態，盼加速解決南非史上最嚴重的缺電問題；供電不足已阻礙南非的經濟成長。

法新社報導，南非為非洲工業化程度最高的國家，近幾個月來，一直處於最嚴重的能源危機之中。南非多年來經常間歇性停電，目前情況更為惡化。

拉瑪佛沙在年度國情咨文演說中坦承：「我們正處於一場重大的能源危機之中。」

他說：「因此，我們宣布全國進入災難狀態，以因應電力危機及其衝擊。」拉瑪佛沙的國情咨文演講，因反對派國會議員阻撓而推遲。

全國災難狀態宣布後立即生效實施，將釋出額外的資金和資源，繞過一些例行監督關卡，能快速執行能源計畫。

南非經濟停滯、犯罪率上升、失業率高的驚人、通膨惡化以及水資源短缺，百姓對國家感到失望沮喪。

種種民生問題，排在首位的就是電力危機，此一危機迫使南非6000萬人民每天忍受長達12小時的停電。