搶攻情人節商機，宜蘭力麗威斯汀度假酒店自即日起至3月14日推出「純白愛戀 一生一世」住房專案，並有二種不同房型可以選擇，豪華套房一泊二食13,400元起含稅金及服務費；大使套房一泊二食21,900元起亦含稅金及服務費，有情人可以擇己所愛選擇入住。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店「純白愛戀 一生一世」住房專案，A方案豪華套房一泊二食13,400元起內容包括：入住豪華套房一晚、日本料理「花水木」情人晚間套餐二客，、平海純米吟釀1314 乙瓶、Westin專屬木升杯乙對，翌日自助早餐二客，入住期間免費使用休閒中心娛樂設施及露天風呂。如須加購「SPA愛戀尊寵體驗」60分鐘，加購價3,600元，另贈送Bamford玫瑰沐浴皂250g。

B方案-大使套房 一泊二食21,900元起，含入住大使套房一晚、日本料理「花水木」情人晚間套餐二客、太平海純米吟釀1314 乙瓶、Westin專屬木升杯乙對、翌日自助早餐二客，入住期間免費使用休閒中心娛樂設施及露天風呂。如須加購「SPA愛戀尊寵體驗」60分鐘，加購價3,600元，另贈送Bamford玫瑰沐浴皂250g。

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