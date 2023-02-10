苗栗縣政府文化觀光局正在招募文化志工，歡迎年滿16歲，對於藝文活動有興趣，且具服務熱忱的民眾加入。文化觀光局表示，即日起至3月1日下午5時受理報名，報名表件可至文化觀光局網站https://www.mlc.gov.tw/自行下載或至本局服務台索取，並透過郵寄、親送方式報名；此次甄選活動經書面資料審查合格者，訂於3月11日上午面試。

縣府文觀局志工隊目前共計有74人，成員為熱心藝文人士、在職人士、退休教師、公務人員、一般民眾及家庭主婦等，主要協助文化觀光局藝文活動之推動。為有效結合社會人力資源，讓各項藝文活動及文化行政等更全面的推廣，特辦理志工招募，每人每年服務時數需達96小時以上，並能參加不定期研習，對文書處理、電腦輸入、美工編輯有經驗或稍具基礎，喜歡接近人群或對民眾諮詢服務有興趣，也喜歡文化觀光局志願服務工作者，歡迎加入文化志工行列。

甄選面談通過後，將進行基礎訓練6小時及特殊訓練7小時培訓，並經過3個月實習，實習期合格者將授證為正式志工，歡迎您加入文化志工的行列，與我們共同為苗栗的文化藝術一起努力！