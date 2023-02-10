國民黨前台北市議員羅智強今（10）日正式宣布，將參選台北市大安區立委，並邀請無黨籍立委高金素梅擔任榮譽主委。高金素梅在記者會後，也於臉書發文，強調會與羅智強「繼續一路戰鬥」。

高金素梅今在臉書發文表示，羅智強要參選大安區立委，要自己當他的榮譽主委，「我一口就答應」，她指出，榮譽主委的位子按理說，都是德高望重的大老擔任，而自己跟這4個字「應該還有一大段距離」，但前看後看，羅闖江湖好像一直沒有大老加持，因此只好讓「虛長幾歲」的自己來擔任榮譽主委。

高金素梅坦言，羅智強跟她的關係比較像「戰鬥同志」，因為從前年的四項公投，到去年的九合一選舉，兩人一路㩗手戰鬥，為子弟兵、盟友，以及人民戰鬥，「這一年多來，智強跟我都沒有參選，但我們一路戰鬥」。

而對於國民黨北市黨部主委黃呂錦茹7日指出，羅智強要參選大安區立委，他有這麼好命嗎？高金素梅則反問，今年自己也要選舉，羅智強的選區在大安區，她的山地原住民選區範圍則是全台灣，「我們一聯手戰鬥就是全台灣，怎麼可能好命？」

最後，高金素梅也提到，自己與羅智強相約，「春暖花開時」到大安森林公園晨跑，而現在羅已正式參選，「就讓我們從大安晨跑開始，繼續一路戰鬥」。