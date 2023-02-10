國人外食比例破7成，一向給人三高印象的便當，近年以多重樣貌端上餐桌，健康餐盒、多蔬餐食成為熱門選項，透露出後疫情時代食安與養身的浪潮正翻騰。飯包連鎖品牌悟饕，即起現身世貿一館開辦的春季加盟展，主打新型態全日餐食品牌Woobox悟盒子，舉著國內首家取得11項無添加的純淨標章並擁有低GI兼美味的大旗搶佔市場。董事總經理李鎮岳透露，消費者中光是年輕客群就逐月成長約7％至15％，可見年輕人也在乎吃下肚裡的是什麼。

Woobox標榜是首個取得11項潔淨標章的餐盒，單價落在120至150元，低GI減少身體負擔並兼顧美味。（羅永銘攝）

悟饕店型持續創新，目前二代店佔全門市30％至35％，透過質感設計跟上潮流，抓住商辦地區、學區消費者的目光。（羅永銘攝）

創立85年的悟饕不顯老態，不只有「飯賣機2.0」、美型餐車貼近年輕世代日常，如今再推Woobox及新店型，耗資400萬及2年時間設計，以藏青色、白色作主調，簡潔明亮時尚感彷彿走入網美咖啡廳，主食包括舒肥雞胸、豬肋排、虱目魚等5種口味，單價落在120至150元，標榜業界首家無防腐劑等11項添加物，減輕身體負擔再以烤製、蒸滷方式保留美味，甩開健康餐食無味的刻板印象，並在包裝上講求永續，採可分解植物性包材，享用便當也能做環保。

悟饕即起現身2023春季加盟展，並推0元加盟金好康吸引有潛力夥伴進軍餐飲市場，標榜合作關係平均達14年以上。（羅永銘攝）

李鎮岳近期也以「岳爸」身份化身YouTuber帶領民眾挑食材，第一集滷豬腳單元因揭露傳統市場的豬肉攤販常將「五花肉」邊角料高價販售的秘辛，讓業者目瞪口呆，足見他真性情且用料實在的專業頭腦，以屠宰商起家的李鎮岳笑說，餐盒從挑選食材到無添加標準，再到掌控火候及料理方法去還原古早味品質，是我一直鑽研的方向，很希望消費者可以吃到真正的食材，而不是跟隨其他業者貪圖快速，用添加物欺騙大眾味覺，讓年輕人難去回味記憶中媽媽的味道。

悟饕Woobox店型耗時2年打造，嶄新樣態吸引年輕世代上門洽詢合作。（朱世凱攝）

疫情3年間，悟饕全台門市營業額均保持15.14％成長率，最高月成長率甚至飆到31.14％，吸引不少加盟主洽談，去年新增的夥伴中介於25至35歲間的年輕人就超過一半，而夥伴們平均也能維持14年合作關係，足見品牌穩定獲利及持續供貨、給予援助的安心感。悟饕此次不僅擴大攤位參展，更延續創業加盟輔助金優惠，以最高40萬元、最低10萬元等77個獎項，讓加盟主現場加盟即抽， 有機會以0元加盟外，加碼外送平台廣告1個月，預期今年再展店50店達到275家門市，2月底也將讓正宗台式飯包進軍「便當王國」日本的市場，發揚台灣美味。