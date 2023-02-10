由於逢史上最長春節假期，連假期間物流運輸量大減造成出貨遞延，影響營收認列，集雅社1月合併營收為3.4億元，年減16.21%。

經濟部推出的「住宅家電汰舊換新節能補助」2月1日起開放申請，即日起到明年1月15日前，消費者汰購能源效率分級標示1級的冷氣機或電冰箱，可向經濟部申請3000元補助，若在今年6月14日前購買，還可向財政部申請減免貨物稅2000元，合計最高可省5000元，堪稱史上最高額節能家電汰換補助；集雅社從專櫃現場觀察，不少消費者衝著補助前來購買通常在入夏後才熱銷的冷氣和冰箱等，集雅社趁勢結合特定品牌推出促銷贈禮、現金折扣、會員集利金5倍送等活動，希望推升銷售業績。

聚焦百貨、大型購物中心展店的集雅社目前全台共有近70家門市，集雅社表示，公司主要的營收來自於百貨購物中心，每年展店是推升營收持續向上的主要動能，從近五年的營收與展店進度來看，透過展店有助同步帶動營收穩定成長。