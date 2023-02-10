上季，本田營業利益為2804億日圓，約21.3億美元，而路透社彙整各方意見的平均估值為2394億日圓。至於2021年同期，本田的營業利益則為2294億日圓。

截至3月底的2022財年營利目標預估，本田還是維持原8700億日圓沒變，路透社的平均預測為8712.8億日圓。本田指出，2022年後9個月時期，自己全球汽車銷售量較2021年同期減少8.7%左右。

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