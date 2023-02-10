上季，本田營業利益為2804億日圓，約21.3億美元，而路透社彙整各方意見的平均估值為2394億日圓。至於2021年同期，本田的營業利益則為2294億日圓。
截至3月底的2022財年營利目標預估，本田還是維持原8700億日圓沒變，路透社的平均預測為8712.8億日圓。本田指出，2022年後9個月時期，自己全球汽車銷售量較2021年同期減少8.7%左右。
日本本田汽車10日表示，2022年最後1季營業利益大增22%，超乎市場預估值。主要的原因是，在弱勢日圓協助下，正好可以彌補車用晶片不夠使用期間，原物料價格大漲，還有產量較低與業績較差的不足之處。
上季，本田營業利益為2804億日圓，約21.3億美元，而路透社彙整各方意見的平均估值為2394億日圓。至於2021年同期，本田的營業利益則為2294億日圓。
截至3月底的2022財年營利目標預估，本田還是維持原8700億日圓沒變，路透社的平均預測為8712.8億日圓。本田指出，2022年後9個月時期，自己全球汽車銷售量較2021年同期減少8.7%左右。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。