土耳其賑災拚場？台南市議會民進黨團今天宣布，將捐出1日所得，希望拋磚引玉，「送愛到土耳其」；隨後國民黨團也宣布，將捐出2日所得，引發外界認為有拚場較勁的味道。不過，國民黨團書記長蔡育輝表示，他並不清楚民進黨團捐多少，他只是覺得捐1日所得好像太少，才決定捐2日，並沒有與民進黨團拚場的意思。

據了解，台南市議員的1日所得為4666元，民進黨團部分，共有27人合捐約12萬6000元；國民黨團則有12人，共捐約11萬2000元。

民進黨團總召郭鴻儀指出，一方有難八方支援，台灣在國際上需要朋友，因此更需要樂於助人。921大地震時，土耳其是首批抵達台灣的外援，相信善的循環可以跨越國界與種族，為國際社會增添一些溫暖。

民進黨團幹事長蔡筱薇也說，涓滴可以成河，今天民進黨團發起捐出1日所得，就是希望藉由拋磚引玉，呼籲社會各界參與援助土耳其的行動；鑑於目前土耳其也有禦寒衣物及生理用品等民生物資的需求，歡迎大家有錢出錢有物出物，幫助土耳其人度過難關。

郭鴻儀還說，捐1日所得只是所有黨團成員的共識，個人如有要加碼捐款，則再自行捐款，黨團部分就是捐1日所得。