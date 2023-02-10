為了推廣防災觀念，高雄義大皇家酒店與高雄市第四救災救護大隊及高雄市防火宣導義消大樹分隊於2月25、26日二天，在飯店舉辦「親子消防體驗營」，救護大隊特別準備包括水帶保齡球、消防衣接力賽、救生圈套圈圈等互動遊戲，要讓親子藉由親身體驗學習滅火設備的使用方式及救災知識。

值得一提的是，常在救災行動中扮演重要角色的「傳八」與「阿卡」兩隻搜救犬也將出任務，展示領犬員指揮搜救犬做出各種指令動作外，還有實際搜尋受困者並進行吠叫定位的演出，當日入住的房客可免費報名參加，邀請親子玩家來趟寓教於樂的旅行。

高雄市第四救災救護大隊於2月25、26日兩天下午3點起在義大皇家酒店舉辦消防體驗營，大隊長薛裕霖表示，消防觀念必須從小扎根，因此消防局除了不定期在各機關學校舉辦宣導課程外，特別在今年開學後的第一個連續假期，選擇親子渡假義大皇家酒店擴大舉辦體驗營，分隊同仁們設計五種防災互動遊戲，包括水帶使用方式與拋擲技巧的「水帶保齡球」、著消防衣物裝備的「親子著裝接力賽」、如何在濃煙屋逃生的「濃煙屋大地逃生」、滅火逃生設備運用的「救生套圈圈」以及「消防搜救犬展示表演」，活動期間入住義大皇家酒店的房客，可以一位大人搭配一位兒童組隊參加，讓民眾從遊戲中認識防災重要性與基本的救災知識，也能透過親身體驗的過程理解消防員的辛勞。

體恤消防人員辛勞，義大皇家酒店也推出「致敬軍公教」住房專案，即日起至12月29日止雙人入住豪華客房一晚、含自助式早餐與星亞自助晚餐二客的套裝內容，平日優惠價4,600元起，連續假日每房加價1,500元（一成服務費另計），即可愜意享受飯店內包括室內水療館、戶外戲水池、三溫暖、健身房等上千坪的休閒設施，再品嚐人氣餐廳星亞自助餐廳晚餐吃到飽，匯聚中、日、西式繽紛豐富的菜色，有以新鮮蔬果食材熬煮的現沖牛肉湯、各類新鮮海味生魚片、香嫩可口的爐烤牛排等，幫辛勞的警義消補充元氣。

義大世界結合住宿、購物、樂園一站式度假，園區內義大皇家酒店攜手高雄市第四救災救護大隊，於228連假舉辦二場消防體驗營，親子不僅能從一系列的遊戲中學習消防知識，也讓旅程更加增添豐富趣味性。