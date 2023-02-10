久美國小師生3日至6日回郡大溪畔布農族「馬西塔隆社」舊部落尋根。（南投林管處提供／楊靜茹南投傳真）

孩子在林務局等人協助下橫越郡大溪等危險地形。（南投林管處提供／楊靜茹南投傳真）

部落耆老在舊部落頹圮的石板屋旁講解文化歷史，讓孩子們了解先人生活的智慧。（南投林管處提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣信義鄉久美國小師生在林務局南投林管處人員協助下，通過崩壁、涉水橫越郡大溪，重返郡大溪畔布農族「馬西塔隆社」舊部落尋根，了解先人生活的環境與自然相互依存的智慧，及篳路藍縷開墾遷居過程。林務局森林護管員也教導無痕山林的觀念，讓環境教育從小紮根。

南投林管處與久美國小舉行「憶啟回家」尋根活動，讓五、六年級學生在家長、教職員、志工、高山協作及南投林管處水里工作站同仁陪同下，3日至6日展開4天3夜的郡大溪畔「馬西塔隆社(Masitalum)」尋根之旅，內容包含在地族群傳統領域踏查、歷史變化、地形地貌的認識等，藉此讓學生親近祖先、親近山林，進一步熱愛自己成長的環境與文化。

校長田春梅致謝說，感謝林務局派員支援及守護，大家分工合作通過林道崩壁、橫越郡大溪等危險地形，過程中不忘再三確保、彼此打氣，感謝部落耆老在舊部落頹圮的石板屋旁講解文化歷史，讓孩子們了解先人開墾的艱辛，及被迫遷徙的歷史，讓孩子有個難忘的寒假。

南投林管處李政賢處長表示，協助學校、部落居民帶學生回舊部落尋根，除了讓學生了解歷史、文化外，仔細走訪就會發現山林中，處處是過去先人所留下的生活智慧，學生進而珍視族群文化，親近土地、認識自然之餘，森林護管員也傳遞環境教育及無痕山林觀念，盼孩子們未來成為愛林護林的小樹苗。