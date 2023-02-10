YouTuber兼網紅紀卜心，以分享美妝和穿搭走紅，近來參加《娛樂百分百》「狼人殺」單元人氣爆增，擄獲不少粉絲的心，不過近日和好友到泰國旅遊時，因為參加騎大象的行程挨批虐待動物，對此，她寫下長文回應：「心好累喔」，一句話道出無奈心情。

紀卜心接連在instagram限動分享多則與大象互動的照片，只見她除了幫大象洗澡，還坐在象鼻上，

紀卜心表示此處象群被救出後，得到飼主妥善照顧。（圖／eatzzz7 IG）

最後則是騎大象的行程，難得的體驗讓她直呼：「好快樂好好玩」，對此，她表示這些大象都是被救出來的，如今得到妥善照顧後，和人類非常親近，不過網友卻不買單，怒批她在虐待動物，對此，讓她難掩怒火反擊：「正義魔人不要看到騎大象就覺得是虐待牠們或不保護牠們」。

紀卜心發長文反擊酸民，強調飼主以「不傷害牠們」為前提。（圖／eatzzz7 IG）

紀卜心表示當年飼主救出這些瀕臨死亡的大象後，悉心照料讓他們恢復健康，因此得到這些大象的信任，雖然有教導簡單指令，但都以「不傷害牠們」為前提，而且也不會逼迫演出，更透露預約參加行程時，業者強調不會在同時段開放太多遊客，並且要全程配合大象心情而定，強調此處並非是為了賺錢而經營，而是讓喜愛大象的人能了解牠們習性，並且保有友愛的互動。

紀卜心強調分享這些行程並非呼籲大家騎大象，或隨意親近野生的大象，接著公開與飼主的對話紀錄，再次強調飼主相當用心照顧，主要是開放給了解大象習性的人去親近，而非以營利為目的，要求酸民不要拿馬戲團的大象相提並論。