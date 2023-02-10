新竹縣府加強與13鄉鎮市合作推動政務，10日縣府團隊與竹北市公所舉辦業務聯繫會報，雙方針對停車場、公園、路權管理等縣市政深入討論。市長鄭朝方強調縣市交通問題改善迫切性，也替21萬竹北市民向縣府請命，建請縣府盡速與竹市溝通新建跨溪大橋，公所將全力配合未來新大橋周邊交通規畫，包含路平、道路品質等各項配套。

此次會中就新建公園停車場、數位停車系統充電收費樁、停車位委辦維護續約、特色公園設置後續事宜、道路維護、街道清潔分工事宜等事項提出討論，同時針對牛埔溪清疏、豆子埔溪營造、頭前溪高灘地的建設等事宜雙方提出意見。

鄭朝方另提及，由於交通為民眾首重，除了市區交通外，新竹縣市的交通也常有民眾陳情，像是前幾天下雨，市民朋友塞車近2小時才進園區，已成夢魘，他必須為21萬竹北市民與使用竹北與大新竹區的往返的用路人向縣府請命，積極推動新建竹北與竹市連通的跨溪大橋，以紓解長期塞車問題，期盼縣長楊文科與市長高虹安積極溝通，並盡速研擬具體計畫，市公所也會預先就公所權責，將積極推出相關配套與動線等規畫，並針對周邊道路品質也會跟上、全力配合。

副縣長陳見賢回應，縣市交流平台已開始運作，期望能順利改善縣市間的交通問題。他同時表示，竹北市許多公共設施權責，縣府與公所重疊性高，透過會議召集雙方溝通釐清各項業務並達成共識，對於市公所及縣府雙方的提案，都樂見其成，部分提案細節仍需研商，只要對民眾有助益的事項都會給予支持。