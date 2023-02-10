輔英科大環境與生命學院USR（大學社會責任）團隊協助地方社區改造有成，將鄰近大寮中保亭堆置雜物的倉庫和閒置空間重新翻修，環境綠化、牆面彩繪改造成「永芳樂活園」，今日舉行啟用儀式，成為社區民眾和年輕學子相互交流的新據點。
位在高雄大寮區永芳里內厝路上一間廢棄倉庫，因年久失修，環境髒亂，透過輔英科大環境與生命學院USR團隊協助地方社區改造，由環境工程與科學系鄒佩珊助理教授率領學生團隊重新翻修，屋頂導入環保概念節能減碳，並特別選用抗汙染植栽山茶花、黃椰子、矮牽牛、大王仙丹、虎尾蘭等建置於植栽牆，進行環境綠化、牆面彩繪等，煥然一新。
「永芳樂活園」10日正式啟用，由校長林惠賢校長率環生學院USR團隊出席，地方民代和區公所及社區皆派員參與。一開始由輔英體健中心蘇信霖老師，帶領社區長輩做勇骨健身操，相當熱鬧。
新啟用的綠活空間是由輔英環境工程與科學系「環工囝仔」創作團隊和永芳社區發展協會共同向高雄市都市發展局提案，並榮獲「高雄市社區營造實施計畫大學生根蹲點計畫競賽」第1名，一直到去年10月改造完成。
校長林惠賢表示，輔英護理學院USR計畫深耕社區長輩健康，去年就曾攜手先進醫資在永芳社區建置智能照護站，守護社區民眾健康。此次是環工系師生以專業和熱忱與永芳社區居民攜手合作，將原本堆置雜物的倉庫和閒置空間改造成「永芳樂活園」，成為社區民眾和年輕學子相互交流的新據點。
永芳里長簡基成除感激簡正芳總幹事將閒置倉庫捐出來改造，也感謝輔英團隊的努力與付出，將永芳打造成一塊福田，造福社區百姓，相信「永芳樂活園」的啟用只是開端，盼輔英未來繼續協助其他社區，讓大寮未來成為社區營造的示範區。
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