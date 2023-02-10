林惠賢校長與林清和院長及鄒佩珊助理教授及大學生根計畫學生團隊合影。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

輔英科大環境與生命學院USR（大學社會責任）團隊協助地方社區改造有成，將鄰近大寮中保亭堆置雜物的倉庫和閒置空間重新翻修，環境綠化、牆面彩繪改造成「永芳樂活園」，今日舉行啟用儀式，成為社區民眾和年輕學子相互交流的新據點。

位在高雄大寮區永芳里內厝路上一間廢棄倉庫，因年久失修，環境髒亂，透過輔英科大環境與生命學院USR團隊協助地方社區改造，由環境工程與科學系鄒佩珊助理教授率領學生團隊重新翻修，屋頂導入環保概念節能減碳，並特別選用抗汙染植栽山茶花、黃椰子、矮牽牛、大王仙丹、虎尾蘭等建置於植栽牆，進行環境綠化、牆面彩繪等，煥然一新。

「永芳樂活園」10日正式啟用，由校長林惠賢校長率環生學院USR團隊出席，地方民代和區公所及社區皆派員參與。一開始由輔英體健中心蘇信霖老師，帶領社區長輩做勇骨健身操，相當熱鬧。

新啟用的綠活空間是由輔英環境工程與科學系「環工囝仔」創作團隊和永芳社區發展協會共同向高雄市都市發展局提案，並榮獲「高雄市社區營造實施計畫大學生根蹲點計畫競賽」第1名，一直到去年10月改造完成。

校長林惠賢表示，輔英護理學院USR計畫深耕社區長輩健康，去年就曾攜手先進醫資在永芳社區建置智能照護站，守護社區民眾健康。此次是環工系師生以專業和熱忱與永芳社區居民攜手合作，將原本堆置雜物的倉庫和閒置空間改造成「永芳樂活園」，成為社區民眾和年輕學子相互交流的新據點。

永芳里長簡基成除感激簡正芳總幹事將閒置倉庫捐出來改造，也感謝輔英團隊的努力與付出，將永芳打造成一塊福田，造福社區百姓，相信「永芳樂活園」的啟用只是開端，盼輔英未來繼續協助其他社區，讓大寮未來成為社區營造的示範區。