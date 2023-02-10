下周強冷空氣南下，全台急凍，甚至可能出現10度以下的低溫。一名網友分享，好市多的羽絨短裙在特價，原本1件要539元，如今打了三七折，只要197元，引起網友討論，不少人見狀直呼，新保暖神器來了，疊穿在發熱褲的外面，又暖又好看。

一名網友昨在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文分享，逛好市多突然發現一款「羽絨短裙」在特價，原價539元，現在特價只要197元，穿上去以後屁股和肚子都暖暖的，而且有口袋很方便，堪稱是保暖神器。

貼文引起網友討論，不少人大讚這個短裙感覺很實用，「還可以當食物的保冷或保暖」、「冬天爬山可以穿（在緊身褲或壓力褲外）」、「天氣冷打高爾夫的時候穿很不錯」、「可以套在發熱褲外面穿，保暖又好看」、「可以買啦，有戶外活動的很適合」、「窮人版的禦寒衣物增長術，腰跟大腿都暖到了」、「在家當披肩很暖」。

不過，也有網友覺得羽絨短裙沒有想像中的實用，雖然保暖效果不錯，但是因為不夠長的緣故，所以騎車穿蠻冷的；然後不少人推薦可在戶外活動的時候穿，但他覺得這樣應該改為短褲會更方便，避免走光的風險。