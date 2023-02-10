與競爭對手Just Eat Takeaway、Uber Eats一樣，食品外送公司在新冠疫情嚴重期間，由於人們普遍居家和訂餐外賣食品，讓公司業績大幅成長。

Deliveroo上季訂單量下滑；儘管隨著餐廳定價上漲，公司整體訂單價值上升。

公司創辦人許子祥說，目前經濟情勢嚴峻，「我們現在面臨嚴重的、不可預見的經濟逆風」，公司更需要聚焦於獲利能力。「直接地說，對於我們的業務來說，公司的固定成本太高」。

經濟的逆風和上升的利率，打擊了科技公司，並出現全球範圍的大裁員，以控制成本，度過經濟低迷時期。

Deliveroo在2021年3月新冠疫情仍嚴重時期，將股票公開上市，當時每股發行價為3.90英鎊，市值約76億英鎊。但是從此之後，股價就難以達到當時水準。

在過去12個月以來，該公司股價累計下跌40%。

由於市佔率無法提高，該公司去年宣布退出荷蘭和澳洲市場。