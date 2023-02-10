外貿協會副秘書長李惠玲表示，馬來西亞經濟成長強勁，主要來自報復性消費，加上美中貿易戰下的全球供應鏈重新布局、當地人口紅利、疫情期間下產業受惠者等，在疫情前供應鏈重組期間吸引許多投資案進駐，吸引熱門的智慧製造、電子領域，而所帶動的不單僅製造業，商機重組對市場布局亦有所改變，將引領牽動智慧餐飲、智慧連鎖的系統、軟體等各項服務。

李副祕提到，馬來西亞零售通路蓬勃發展，商機經由這次MOU的簽訂，兩協會協助兩國業主進行合作的機會，促進兩方連鎖加盟的合作，互利互惠、互相交換資訊，且長期可信賴合作模式下，以加盟合作快速進入當地市場，可望帶進更多平台至馬來西亞，未來甚至是人才交流，對商機持續可期。

面對新南向商機，李副祕表示，除了馬來西亞，印尼、泰國、越南等都是可期的，在經過全球供應鏈改組，所隨著台商布局腳步壯大台灣其他產業，預計可以看到台灣零售在美國更蓬勃發展，甚至在台積電(2330)布局日本熊本，相關台灣餐飲跟隨進到該市場。台灣已不再只是單方出口模式，邁向包容性成長(inclusive growth)為台灣找尋下一個機會，包括文化、觀光、投資等蓬勃發展式交流。

馬國疫後經濟領域復甦，加上國內需求強勁，帶動馬國經濟快速成長，2022年GDP成長率預估為5-6%，2023年仍可望成長4.4%。馬來西亞零售業蓬勃發展，日韓等消費品牌已在馬來西遍地開花。貿協與馬來西亞零售連鎖協會(MRCA)往來合作密切，為加速協助我國連鎖加盟業者開發合作對象進入馬來西亞市場，MRCA副主席潘正權率50名會員廠商來台參訪「2023台北國際連鎖加盟大展」春季展之際，將於2月10日周五雙方簽署合作備忘錄，強化兩方的合作鏈結及連鎖產業的交流。

貿協並將配合「2023台北國際連鎖加盟大展」春季展同步於世貿一館辦理「國際連鎖加盟商機日」協助業者爭取國際代理商機。

MRCA成立於1992年，會員超過450家馬國主要連鎖商、經營者與加盟特許商，並涵蓋馬國超過3萬間連鎖店，為馬來西亞最具影響力的零售及連鎖產業組織之一，並為馬來西亞國際連鎖加盟展(MIRF)主辦單位。除此之外，貿協也將於今年7月組團參加MRCA主辦之馬來西亞國際連鎖加盟展(MIRF)，協助業者開拓馬來西亞市場。

實例來看，目前台灣引進到馬來西亞，六角(2732)旗下日出茶太就是最大的，以及揚秦(2755)旗下品牌炸雞大獅，而那堤、黑沃咖啡也在去年進駐，進駐不單僅品牌，原物料、封口機、服務機制、點餐系統等都會跟著帶動。而相關餐飲連鎖系統都是整案輸出，速度非常快，成效顯見。