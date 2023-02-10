NHK今天報導，日本氣象廳已對東京都多摩地區、埼玉縣、關東甲信地區其他地區以及靜岡縣發布大雪預警，呼籲警惕對交通的影響。

日本氣象廳稱，冷空氣正在關東甲信和東北流動，隨著發展，預計冷空氣將沿著本州南部海岸向東移動。

迄今為止，東京多摩地區、埼玉縣、群馬縣、山梨縣、長野縣和靜岡縣已發布大雪預警。

在東北的關東甲信和太平洋一側等地區，預計到11日黎明前，大雪會間歇性變強，即使是平時少雪的平地也有可能下大雪。

由於大雪，日本今天已有100多個航班被取消。截至下午1點，日本航空公司共取消了東京和其他關東地區的118個航班。

東日本鐵路公司表示，計劃從10日晚上開始暫停福島和新庄站之間的山形新幹線運營。

受台灣旅客歡迎、連接箱根湯本的小田急線特快「浪漫特快」列車也將於今天停止運行。

JR日光線則計劃從今天下午6點左右停止運營栃木縣鹿沼站至日光站之間的線路。

此外，東京都內的新幹線和JR線、地鐵、私鐵線將照常運行，但根據未來的積雪情況，可能會發生列車延誤和停運。

日本各鐵路公司呼籲廣大乘客即時通過網站等方式查詢最新信息，並預留充足的時間乘車。